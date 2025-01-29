Вчера все обсуждали заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который предложил Российскому историческому обществу обсудить тему прав на украинские земли с участием других стран: "Я предложил обсудить эту тему, но с исторической точки зрения.
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