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Аргументы и Факты

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Элита Зеленского безжалостно уничтожена: раскрыты детали секретной операции

Элита Зеленского безжалостно уничтожена: раскрыты детали секретной операции

Командование ВСУ может стягивать к границам Брянской области в Черниговской области боевиков Главного управления разведки для проведения диверсионных акций, а также с этой же целью усиливать на данном участке подразделения пограничных войск, сказал в эксклюзивном комментарии aif.

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