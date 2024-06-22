Работа в золотые годы: как повышение пенсионного возраста изменит рынок труда в России Ольга ВайленкоС начала реформы пенсионного возраста в 2019 году жизнь миллионов российских пенсионеров кардинально изменилась.
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