США вступили в фазу безумия и мести, разрешив Киеву бить вглубь РФ — Мадуро

Разрешение Киеву бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России является вступлением Запада в фазу «безумия и мести», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 17 ноября в эфире телеканала VTV.
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