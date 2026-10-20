❗️ Подтопление в Ялтинском крокодиляриуме ухудшает условия для животных По словам руководителя зооуголка Вадима Коршункова, из‑за воды начались перебои с электроснабжением — не все электроприборы можно включать, чтобы не допустить перегрузки.