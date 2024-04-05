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В КоАП предложили статью за сталкинг. Новый закон о борьбе с преследованиями

В КоАП предложили статью за сталкинг. Новый закон о борьбе с преследованиями

Новый законопроект направлен на борьбу с навязчивым поведением, особенно в интернетеВ Госдуме обсуждается введение новой статьи в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которая будет касаться преследования и нарушения частной жизни.

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