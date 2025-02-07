В Раде озвучили прогноз о будущем Украины: главное о секретном докладе

REUTERS/Liesa Johannssen Обещал выпить кофе в Крыму, а теперь предрекает распад Украины. Глава разведки Кирилл Буданов* заявил, что, если переговоры о перемирии не начнутся к лету, государство перестанет существовать.
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