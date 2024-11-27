В Норильске из школьного меню исключили свинину под предлогом «уважения религиозных особенностей»

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Поставщик школьного питания "ПроСервис Таймыр" в Норильске исключил из рациона детей свинину.Об этом рассказал ведущий местный портал "Северный город" в репортаже со встречи представителей предприятия с родителями учащихся школы №1.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Это уважение обернется потом сначала плевком в спину, а потом более серьезными поступками!
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