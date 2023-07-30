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Джарен Джексон-младший: «Нет большей мотивации, чем как мы завершили прошлый сезон»

Тяжелый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший заявил, что неудача команды в прошлом сезоне является для него достаточной мотивацией в межсезонье.

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