В Польше в результате наводнений пострадало более 18 тысяч зданий и объектов коммунального назначения

Более 18 000 зданий и коммунальных объектов были повреждены или разрушены в результате наводнений, вызванных штормом «Борис» в Польше, согласно первоначальным оценкам, представленным польским правительством в субботу, а некоторые населенные пункты остаются под угрозой наводнения, сообщает AFP.