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Билялов о переменах в «Ак Барсе» при Билялетдинове: «Дисциплина внутри раздевалки и за ее пределами. И оборона»

Тимур Билялов рассказал об изменениях в «Ак Барсе» после возвращения Зинэтулы Билялетдинова. Вратарь казанцев ответил на вопросы после победы над «Витязем» (2:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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