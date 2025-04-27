Гениальный ход России: "Загоняем в компромисс" противника - партию Примакова доигрывает Путин. Как сказал военный эксперт Андрей Пинчук, предложение нашего президента о пасхальном перемирии - это есть начало реализации дорожной карты.
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