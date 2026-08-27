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KIA каршы як полосага чыккан һәм Cherry белән бәрелешкән - ике йөртүче дә һәлак булган

KIA каршы як полосага чыккан һәм Cherry белән бәрелешкән - ике йөртүче дә һәлак булган

26 августта Татарстанның Чүпрәле районында юл-транспорт һәлакәте булган. Бу хакта республиканың Дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә.

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