❗️🇺🇦Укровояка демонстрирует последствия прилета по их позициям💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #Прилет #Артиллерия #Украина #СВО.
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❗️🇺🇦Укровояка демонстрирует последствия прилета по их позициям💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #Прилет #Артиллерия #Украина #СВО.
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