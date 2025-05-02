Дождался открытия отсека и нанес удар: эффективная работа русского бойца попала на видео

Оператор русского FPV-дрона продемонстрировал хладнокровие и точность, обнаружив бронемашину ВСУ.Борьба русского военнослужащего в городе Константиновка, расположенном на территории Донецкой Народной Республики, попало на видео.
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