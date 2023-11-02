На трассах Новосибирской области 890 единиц техники ликвидируют последствия снегопада

Из-за сильного ветра и мокрого снега ситуация на трассах сильно осложнилась.890 единиц снегоуборочной техники вышли ночью 2 ноября на ликвидацию последствий снегопада и сильного ветра, которые обрушились на регион.
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