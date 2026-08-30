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5koleso.ru

3 подписчика

Почему дизельное топливо стоит дороже бензина, хотя сделать его проще?

Дьявол, как водится, прислушался к подобным рассуждениям и… пошутил. Теперь дизельные автомобили есть в продаже, а ДТ на АЗС присутствует даже в нынешнюю волну дефицита.

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