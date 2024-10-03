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Роджерс: Капитализьм, санкции, слезинка уйгурского гея

Бренд «Хьюго Босс» второй раз за историю проворачивает один и тот же трюк. Сначала он поддерживает нацистов, потом делает вид, что ничего такого не было.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Это нормальная практика в &quot;мире бизнеса&quot;. Да, на торговлю влияет политическая обстановка, при этом всегда найдутся &quot;обходные пути&quot;. Как вариант, можно принять законы, аналогичные КНДР - синие джинсы и белое платье невесты как причина для смертной казни. Основание - может быть расценено как «реакционное поведение», подрывающее идеологическую чистоту страны.
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