Роджерс: Капитализьм, санкции, слезинка уйгурского гея

Игорь Кузнецов

Это нормальная практика в "мире бизнеса". Да, на торговлю влияет политическая обстановка, при этом всегда найдутся "обходные пути". Как вариант, можно принять законы, аналогичные КНДР - синие джинсы и белое платье невесты как причина для смертной казни. Основание - может быть расценено как «реакционное поведение», подрывающее идеологическую чистоту страны.