Бренд «Хьюго Босс» второй раз за историю проворачивает один и тот же трюк. Сначала он поддерживает нацистов, потом делает вид, что ничего такого не было.
Роджерс: Капитализьм, санкции, слезинка уйгурского гея
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Это нормальная практика в "мире бизнеса". Да, на торговлю влияет политическая обстановка, при этом всегда найдутся "обходные пути". Как вариант, можно принять законы, аналогичные КНДР - синие джинсы и белое платье невесты как причина для смертной казни. Основание - может быть расценено как «реакционное поведение», подрывающее идеологическую чистоту страны.
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