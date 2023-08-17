Сенатор Карасин: на встрече Путина и Эрдогана обсудят кризис на Украине

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин выразил убеждение, что одной из тем переговоров на предстоящей встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет украинский кризис.
Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин выразил убеждение, что одной из тем переговоров на предстоящей встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет украинский кризис.
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