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"Желтый" уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Московском регионе

"Желтый" уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Московском регионе

Туман прогнозируют в Москве и области в ближайшую ночь. В связи с этим в регионе с вечера четверга, 3 сентября 2026 года, будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.

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