9-й сезон Overwatch 2, Loop Hero на мобилках, детали Subnautica 2, новая игра авторов Atom RPG… Со...

9-й сезон Overwatch 2, Loop Hero на мобилках, детали Subnautica 2, новая игра авторов Atom RPG…Создатели ATOM RPG анонсировали новую игру в духе Baldur’s Gate, Icewind Dale и Planescape: Torment; Subnautica 2 выйдет в раннем доступе в 2024-м; ПК-геймеры не запускают четверть купленных игр из своей библиотеки; EvilVEvil получила трейлер и объявила о скором старте закрытого тестирования; Loop Hero выйдет на iOS и&nbs источник.