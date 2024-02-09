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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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9-й сезон Overwatch 2, Loop Hero на мобилках, детали Subnautica 2, новая игра авторов Atom RPG… Со...

9-й сезон Overwatch 2, Loop Hero на мобилках, детали Subnautica 2, новая игра авторов Atom RPG… Со...

9-й сезон Overwatch 2, Loop Hero на мобилках, детали Subnautica 2, новая игра авторов Atom RPG…Создатели ATOM RPG анонсировали новую игру в духе Baldur’s Gate, Icewind Dale и Planescape: Torment; Subnautica 2 выйдет в раннем доступе в 2024-м; ПК-геймеры не запускают четверть купленных игр из своей библиотеки; EvilVEvil получила трейлер и объявила о скором старте закрытого тестирования; Loop Hero выйдет на iOS и&nbs источник.

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