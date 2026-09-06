Как мясо белого медведя ликвидировало секретную базу нацистов в Арктике?

На Земле Александры, самом западном острове архипелага Земля Франца-Иосифа, стоит российская военная база «Арктический трилистник» и аэродром Нагурское.
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