Накануне нового учебного года в Приангарье прошла приемка школ и детских садов

Межведомственная комиссия, в которую вошли представители администрации Иркутска, подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД, Росгвардии и прокуратуры, уже провела приемку 73 школ, 130 детских садов и 16 организаций дополнительного образования.
Межведомственная комиссия, в которую вошли представители администрации Иркутска, подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД, Росгвардии и прокуратуры, уже провела приемку 73 школ, 130 детских садов и 16 организаций дополнительного образования.
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