Трамп обратился в Верховный суд США для подтверждения иммунитета

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с требованием пересмотреть решение суда более низкой инстанции о том, что он не имеет иммунитета от судебного преследования о вменяемых ему попытках отмены результатов выборов 2020 года.
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