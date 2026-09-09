В Запорожской области потушили пожар в домах после атаки дрона ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 150 кв. м в частных домах после атаки украинского беспилотника в Мелитополе, сообщили в ГУ МЧС России по Запорожской области.
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