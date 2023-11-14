Гаспарян иронично отреагировал на приговор суда в Киеве о лишении свободы

Российский журналист и писатель, автор книги «Денацификация Украины: страна невыученных уроков» Армен Гаспарян в беседе с РИА Новости признался, что вынесенный судом в Киеве приговор его не удивил, он отнесся к вердикту с иронией.
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