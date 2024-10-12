Сергей Безруков представит в Крыму спектакль про Есенина уже в следующем году Образовательная программа Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» стартовала в Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии