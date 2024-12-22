🧩🇺🇸🧩 Феномен Манджоне 4 декабря в центре Манхэттена в Нью-Йорке тремя выстрелами в упор застрелен CEO одной из крупнейших медицинских страховых компаний США UnitedHealthcare Брайан Томпсон.
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🧩🇺🇸🧩 Феномен Манджоне 4 декабря в центре Манхэттена в Нью-Йорке тремя выстрелами в упор застрелен CEO одной из крупнейших медицинских страховых компаний США UnitedHealthcare Брайан Томпсон.
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