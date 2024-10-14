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«Украина подождет»: передача Израилю системы ПРО THAAD стала «оплеухой» Зеленскому

«Украина подождет»: передача Израилю системы ПРО THAAD стала «оплеухой» Зеленскому

Соединенные Штаты отвесили президенту* Украины Владимиру Зеленскому очередную звонкую оплеуху, когда объявили о поставках противоракетного комплекса (ПРО) THAAD Израилю и проигнорировали в предоставлении систем противовоздушной обороны (ПВО) Киеву.

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