Механизатор из Тамбовского округа выступит на федеральном этапе конкурса "Лучший по профессии"

Дмитрий Леонов представит Тамбовскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший специалист в области механизации сельского хозяйства".
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