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Новости Тамбова

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Механизатор из Тамбовского округа выступит на федеральном этапе конкурса "Лучший по профессии"

Механизатор из Тамбовского округа выступит на федеральном этапе конкурса "Лучший по профессии"

Дмитрий Леонов представит Тамбовскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший специалист в области механизации сельского хозяйства".

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