Необходимо дожимать гадину, а для этого необходим суверенитет и решение верховного суда об отмене незаконного выхода Украины из единого Отечества в границах 1945 года.
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Необходимо дожимать гадину, а для этого необходим суверенитет и решение верховного суда об отмене незаконного выхода Украины из единого Отечества в границах 1945 года.
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