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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гильермо Абаскаль: «Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень. Мне нравится атмосфера на домашних матчах «Факела»

Бывший главный тренер « Спартака » Гильермо Абаскаль отреагировал на информацию о предложении возглавить «Факел».

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