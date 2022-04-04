Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Шли бы Вы лучше в инженеры или IT-Специалисты, глядишь, людьми станете. ...В Оренбурге полиц...
  • Алексей Квартников
    Гос  Дума! Срочно принимайте меры по мошенничеству в интернете и по звонкам о взрывах и минировании всех учреждений! ...Сотрудники полици...
  • mullonen
    Гы... на 360 или на 180?"Роковой поединок...

Горные мотострелки ЮВО в горах Карачаево-Черкесии провели ночной оборонительный бой

Горные мотострелки ЮВО в горах Карачаево-Черкесии провели ночной оборонительный бой

Военнослужащие выполнили стрельбы с применением комплекса вооружения боевых машин, в том числе минометчики вели стрельбу из закрытых огневых позиций, используя осветительные мины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх