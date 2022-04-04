Горные мотострелки ЮВО в горах Карачаево-Черкесии провели ночной оборонительный бой

Военнослужащие выполнили стрельбы с применением комплекса вооружения боевых машин, в том числе минометчики вели стрельбу из закрытых огневых позиций, используя осветительные мины.
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