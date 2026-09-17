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Царьград

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Фицо заявил о поиске предлога для конфликта между НАТО и Россией

Фицо заявил о поиске предлога для конфликта между НАТО и Россией

Премьер Словакии Роберт Фицо выразил опасения о подготовке крупного конфликта между НАТО и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не намерена атаковать Запад, но предупреждает о возможных последствиях нападения.

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Владимир Акулов

Глобалисты  за  океаном  обязательно  натравят  своих  *шестёрок*  в  НАТО  на  Россию...Но  надеются  сами  отсидеться  за  океаном  и на  островах  ,  в  Лондоне...Бить  придется  по  *паханам*  мировой  *зоны*.