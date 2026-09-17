Премьер Словакии Роберт Фицо выразил опасения о подготовке крупного конфликта между НАТО и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не намерена атаковать Запад, но предупреждает о возможных последствиях нападения.
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Глобалисты за океаном обязательно натравят своих *шестёрок* в НАТО на Россию...Но надеются сами отсидеться за океаном и на островах , в Лондоне...Бить придется по *паханам* мировой *зоны*.