Фицо заявил о поиске предлога для конфликта между НАТО и Россией

Премьер Словакии Роберт Фицо выразил опасения о подготовке крупного конфликта между НАТО и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не намерена атаковать Запад, но предупреждает о возможных последствиях нападения.