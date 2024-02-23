"Страна.ua": Зеленский и датский премьер Фредериксен встретились в Львове

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Львов с рабочим визитом. Здесь глава государства встретился с датским премьер-министром Метте Фредериксен, сообщается в Telegram-канале местного издания "Страна.
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