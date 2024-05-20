Посольство РФ в Тегеране выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью Раиси

Посольство РФ в Тегеране 20 мая выразило соболезнования народу и правительству Ирана в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и других государственных деятелей Исламской Республики.
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