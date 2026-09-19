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The Eurasia Daily news agency

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The price of "peacefulness" USA, incomplete Canada and the suspended landing: morning coffee with EADaily

The price of "peacefulness" USA, incomplete Canada and the suspended landing: morning coffee with EADaily

The United States passed a law on sanctions against Russia and Trump signed it. Serious sanctions. The adoption of this law, in principle, says one thing — the United States does not care about Ukraine.

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