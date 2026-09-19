The United States passed a law on sanctions against Russia and Trump signed it. Serious sanctions. The adoption of this law, in principle, says one thing — the United States does not care about Ukraine.
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