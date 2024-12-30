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Царьград

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Славу Комиссаренко заочно приговорили к 6 годам колонии в Белоруссии: За что осудили сбежавшего комика

Славу Комиссаренко заочно приговорили к 6 годам колонии в Белоруссии: За что осудили сбежавшего комика

Стэндапера Славу Комиссаренко осудили в Белоруссии, стало известно сегодня, 30 декабря. Поскольку комик не проживает ни в родной стране, ни в России, его приговорили заочно.

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