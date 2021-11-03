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В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотических средств

В июне нынешнего года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю получили информацию о том, что у 54-летнего жителя Индустриального района краевого центра хранится крупная партия наркотиков растительного происхождения.

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