В Петербурге мигрант ударил ножом восьмиклассника

В Петербурге школьник попал в больницу с ножевым ранением после нападения мигранта. Все произошло вечером в минувшую пятницу, 1 декабря, у дома расположенного на улице Пограничника Гарькавого, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.