В Петербурге мигрант ударил ножом восьмиклассника

В Петербурге школьник попал в больницу с ножевым ранением после нападения мигранта. Все произошло вечером в минувшую пятницу, 1 декабря, у дома расположенного на улице Пограничника Гарькавого, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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