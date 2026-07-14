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«Свадьбы не будет»: как актер Николай Гринько сорвал чужое торжество ради 30 лет семейного счастья

«Свадьбы не будет»: как актер Николай Гринько сорвал чужое торжество ради 30 лет семейного счастья

Николай Гринько, запомнившийся миллионам зрителей как добрый Папа Карло из «Приключений Буратино» и профессор Громов из «Приключений Электроника», в реальной жизни совершил поступок, достойный киноромана.

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