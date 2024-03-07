Группу из восьми автоподставщиков задержали в Ульяновске

Правоохранители задержали группу автоподставщиков в Ульяновске. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ущерб, причиненный страховым компаниям от действий злоумышленников, превысил три миллиона рублей.
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