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Группу из восьми автоподставщиков задержали в Ульяновске

Правоохранители задержали группу автоподставщиков в Ульяновске. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ущерб, причиненный страховым компаниям от действий злоумышленников, превысил три миллиона рублей.

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