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Переговоры с США о конфликте на Украине: Захарова ответила словами русского певца

Переговоры с США о конфликте на Украине: Захарова ответила словами русского певца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила словами русского певца Игоря Николаева на вопрос журналистов о том, направила ли Россия Штатам предложения по урегулированию украинского конфликта.

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