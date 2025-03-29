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Царьград

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15 мигрантов фиктивно пригрелись в челябинской квартире

15 мигрантов фиктивно пригрелись в челябинской квартире

Проживать там по факту они не собирались.Жительница Челябинска, 1990 года рождения, договорилась с мигрантами на взаимовыгодное сотрудничество.

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