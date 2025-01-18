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Володин запустил опрос о полном запрете вейпов

Володин запустил опрос о полном запрете вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о полном запрете вейпов. Он поинтересовался мнением россиян к подобной инициативе в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Сергей Догадин
Когда коту делать нечего он кое что лижет себе. Так и у нас в думе. К вейпам прицепились. Вы с мигрантами сначала вопросы порешайте, они более важные. От пальмового масла которое завозят к нам тысячами тонн и все это контролирует тов.Володин, людей дохнет и заболевает гораздо - гораздо больше однако о запрете ни кто не заикается. Все знают чей это бизнес.
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