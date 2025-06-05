Две мошенницы на Кубани получили материнский капитал, подав документы о рождении несуществующих детей

Две мошенницы на Кубани получили материнский капитал, подав документы о рождении несуществующих детейПрокуратура Брюховецкого района Кубани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве против двух жительниц Краснодара.
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