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Mozilla решила сократить треть сотрудников и закрыть отдел адвокации Mozilla Foundation...

Mozilla решила сократить треть сотрудников и закрыть отдел адвокации Mozilla Foundation...

Mozilla решила сократить треть сотрудников и закрыть отдел адвокацииMozilla Foundation, собственник дочерней компании Mozilla Corporation, занимающейся разработкой браузера Firefox, уволила 30 % своих сотрудников и закрыла отдел защиты общественных интересов (адвокации), заявив о необходимости сосредоточить внимание на более актуальных задачах и выработке единой стратегии всей организации в связи с «неумолимым натиском перемен».

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