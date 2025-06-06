Внезапный конфликт Трампа и Маска моментально снизил капитализацию Tesla на $15...

Внезапный конфликт Трампа и Маска моментально снизил капитализацию Tesla на $152 млрдПокинувший Белый дом Илон Маск (Elon Musk), до недавних пор считавшийся близким соратником Дональда Трампа (Donald Trump), вчера столкнулся с тем, что президент США отменил программу субсидирования покупки электромобилей Tesla.