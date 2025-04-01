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От парты к алтарю: новый подход к семейным ценностям

От парты к алтарю: новый подход к семейным ценностям

Представьте себе: российских школьников теперь будут готовить к семейной жизни буквально с младых ногтей! Были в советское время уроки «Этика и психология семейной жизни» для старшеклассников — 10-11 классы.

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