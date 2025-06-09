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Царьград

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ВСУ взорвали мост и сами заблокировали себя под Комаром

ВСУ взорвали мост и сами заблокировали себя под Комаром

Мост через реку Мокрые Ялы был единственной дорогой для вывода своих сил.Украинские подразделения под селом Комар (южнодонецкое направление) подорвали мост.

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